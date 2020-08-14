Все школы Ульяновска готовы к началу учебного года

В течение двух недель в школах работали комиссии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специально созданные комиссии по приемке образовательных организаций Ульяновска завершили свою работу.

- Комиссиями приняты все городские школы. Вопрос подготовки образовательных организаций к новому учебному году держал на личном контроле глава Ульяновска Сергей Панчин, который еженедельно проводил совещания, посвященные данному вопросу, - сказала начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова.

Всего на подготовку образовательных организаций города к новому учебному году было выделено более 525 миллионов рублей, в том числе около 57 - на приобретение учебников.

Как сообщили в городском управлении образования, большая часть из них была направлена на восстановление второго корпуса гимназии №34 (бывшей школы №43) и капитальные ремонты образовательных организаций №30, 37, 45, 61, 62 и 85. Ход проводимых работ находился на жестком контроле губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Особое внимание уделялось обустройству спортивных площадок и школьных дворов. На территории сразу десяти школ - № 6, 15, 29, 27, 37, 70, 78, 72, 83 и гимназии № 33 - установили спортивное оборудование.

Кроме того, в городских школах активно ведутся благоустроительные работы в рамках программы «Школьный двор». Благодаря этому преобразились дворы двенадцати ульяновских школ: № 5, 28, 46, 49, 52, 53, 59, 61, 66, Кротовской, Отрадненской и Пригородной.

На территории 16 школ Ульяновска (№ 29, 59, 61, Кротовской, Плодовой, 5, 6, 12, 66, 22, 34, 47, 56, 72, 29, 81) отремонтировали ограждение и восстановили уличное освещение.

В школах села Кротовка и посёлка Плодовый к новому учебному году проводится капитальный ремонт спортивных залов.

В семи школах (№ 48, 59, 75, 78, 79, 85, Лаишевской) проведены мероприятия по созданию доступной среды для учащихся.

Кроме того, в новому учебному году сразу в трех школах пригородной зоны - Кротовской, Баратаевской и Пригородной школах – откроются Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напоминаем, что в течение двух недель с 3 по 14 августа по одной комиссии работало в каждом из четырех районов города. В их состав вошли представители Росгвардии, Общественной палаты, ГИБДД, депутаты Ульяновской городской думы и родители. Особое внимание уделили соответствию новым правилам Роспотребнадзора, регламентирующих работы школ в сложившихся из-за пандемии условиях.