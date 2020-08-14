Число зараженных коронавирусом в Чувашии начало расти из-за отпускников и вахтовиков

С начала пандемии в республики выявили 7 213 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на пятницу, 14 августа, в Чувашии выявили 7 213 случаев коронавируса. Число ежедневно выявляемых зараженных в последнее время выросло до 33-36 человек. По словам врио главы республики Олега Николаева, новые заболевшие - люди, вернувшиеся из отпусков и с работы в других регионах. Об этом он сообщил на очередном заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией.

Николаев заметил, что зараженных отпускников сложно выявить, так как они не обращаются за медицинской помощью и, почувствовали недомогание, лечатся дома. Вахтовиков же удалось посчитать. Так, из 36 человек, которые вернулись домой с 7 по 13 августа, инициированными оказались 12. Это жители Чебоксар, а также Чебоксарского и Цивильского районов.

Заметим, что на данный момент 4 931 зараженный житель Чувашии выздоровел, 66 - скончались.