В Татарстане во время пожара спасли 200 коров и телят

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорания на ферме в селе Урясьбаш Кукморского района началось вчера, 13 августа, в 18.52. Обнаружив пламя на крыше, сотрудники фермы вывели в безопасное место 200 голов крупного рогатого скота - коров и телят.

К месту пожара по инициативе главы Нижнерусского сельского поселения дополнительно привлекли два трактора с емкостями, в которых привезли воду для тушения.

Горела крыша молочного блока, была дальнейшая угроза распространения огня на крышу здания коровника.

С огнем удалось справиться, общая площадь пожара составила более 120 квадратных метров.

- Предварительная причина пожара – перекал печи, используемой для подогрева воды, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - По предварительным данным, ущерб от пожара составил 40 тысяч рублей, а по оценке предприятия предварительная сумма спасенного имущества составила 7 миллионов рублей.