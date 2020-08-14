В Ульяновской области собираются уменьшать количество коек для больных коронавирусом

В первую очередь могут быть перепрофилированы Новомалыклинская, Николаевская и Старомайнская больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 70% зараженных коронавирусом жителей Ульяновской области уже выздоровели. Большинство новых больных же не госпитализируются из-за легкой или вовсе бессимптомной форм течения болезни. Об этом в четверг, 13 августа, на заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией сообщил глава местного Минздрава Виктор Мишарин.

В связи с этим в регионе планируют уменьшать количество “ковидных” коек, 40% из которых сейчас пустуют, и восстанавливать обычный режим работы медучреждений. В первую очередь могут быть перепрофилированы Новомалыклинская, Николаевская и Старомайнская больницы.

Эти моменты будут рассмотрены на ближайшем заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области было выявлено 10 526 случаев COVID-19. На данный момент 7 583 инфицированных выздоровели, 73 - скончались.