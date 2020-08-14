В Татарстане отремонтировали участок дороги Алексеевское-Высокий Колок

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Татарстане завершился ремонт автодороги Алексеевское-Высокий Колок на участке от 21,5 километра до 24,1 километра. Там устроили выравнивающий слой, уложили асфальт из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси и укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В Татарстане в 2020 году будет отремонтирован 61 участок дорог регионального значения общей протяженностью более 165 км. Это обеспечит достижение 47,5% нормативного состояния региональных дорог, - напоминают в Минтранспорте республики.