В Татарстане 10-летняя девочка получила травму головы во время игры на майдане Сабантуя

По факту травмирования девочки начата доследственная проверка Фото: Из материалов пресс-службы

Серьезно черепно-мозговую травму получила 10-летняя девочка, которая вместе с друзьями играла на майдане для Сабантуя в Мамадышском районе республики. Все произошло 10 августа, когда она ударилась головой о бревно, которое установили для одного из состязаний. С тяжелой травмой малышку увезли в БСМП Набережных Челнов.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.