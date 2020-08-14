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В Татарстане 10-летняя девочка получила травму головы во время игры на майдане Сабантуя

По факту происшествия СУ СКР республики проводит доследственную проверку
Мария ЛукояноваМария ЛукояноваМарияЛукоянова
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По факту травмирования девочки начата доследственная проверка

По факту травмирования девочки начата доследственная проверка

Фото: Из материалов пресс-службы

Серьезно черепно-мозговую травму получила 10-летняя девочка, которая вместе с друзьями играла на майдане для Сабантуя в Мамадышском районе республики. Все произошло 10 августа, когда она ударилась головой о бревно, которое установили для одного из состязаний. С тяжелой травмой малышку увезли в БСМП Набережных Челнов.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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