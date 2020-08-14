Жители Татарстана теперь могут пополнять транспортную карту онлайн

После онлайн пополнения баланс карты нужно активировать на терминале во время первой поездки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Татарстана теперь могут пополнять свои транспортные карты на Портале госулуг республики. Там появился соответствующий раздел, который позволяет внести деньги на проездной за пару кликов и без комиссии.

- Провести оплату можно любым удобным способом: через платежные системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, MasterCard, Visa и Мир. Процедура безопасна, - замечают в пресс-службе регионального Минцифразвития.

Заметим, что после онлайн пополнения баланс карты нужно активировать на терминале во время первой поездки. Пассажиров просят предупреждать кондукторов об этом заранее.