Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители Татарстана теперь могут пополнять транспортную карту онлайн

Такая возможность появилась на Портале госуслуг республики
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
КомментироватьОставить комментарий
После онлайн пополнения баланс карты нужно активировать на терминале во время первой поездки.

После онлайн пополнения баланс карты нужно активировать на терминале во время первой поездки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Татарстана теперь могут пополнять свои транспортные карты на Портале госулуг республики. Там появился соответствующий раздел, который позволяет внести деньги на проездной за пару кликов и без комиссии.

- Провести оплату можно любым удобным способом: через платежные системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, MasterCard, Visa и Мир. Процедура безопасна, - замечают в пресс-службе регионального Минцифразвития.

Заметим, что после онлайн пополнения баланс карты нужно активировать на терминале во время первой поездки. Пассажиров просят предупреждать кондукторов об этом заранее.