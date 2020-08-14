В Татарстане во время аварии двух иномарок погибли три человека

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 августа, в 6.00 возле деревни Уба Бавлинского района республики. По предварительным данным, на федеральной трассе М5 "Урал" на большой скорости лоб в лоб столкнулись две иномарки - "Ниссан" и "Рено".

Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: МВД по РТ

Сила удара была такова, что один из автомобилей перевернулся и вылетел в кювет. Из него выпал и остался жив один из пассажиров - мужчина был не пристегнут. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Водитель "Ниссана" и два пассажира "Рено" погибли на месте аварии.