В Казани временно изменилась схема движения троллейбуса №1

Остановки “Четаева”, “Лаврентьева”, “Чуйкова”, “7 горбольница”, “Роддом”, “Ямашева” и “Адоратского, 1а” временно выходят из маршрута. Фото: Мария ЛЕНЦ

С пятницы, 14 августа, в Казани временно измениться схема движения троллейбуса №1. Он будет курсировать от Горьковского шоссе до проспекта Амирхана с разворотом на пересечении Амирхана и Чистопольской. Остановки “Четаева”, “Лаврентьева”, “Чуйкова”, “7 горбольница”, “Роддом”, “Ямашева” и “Адоратского, 1а” временно выходят из маршрута.

Это связано с проведением аварийных работ на участке проспекта Амирхана, сообщает Комитет по транспорту. Когда троллейбус вернется к старому маршруту пока неизвестно.