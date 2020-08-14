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В Казани временно изменилась схема движения троллейбуса №1

Все дело в аварийных работах на участке проспекта Амирхана
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Остановки “Четаева”, “Лаврентьева”, “Чуйкова”, “7 горбольница”, “Роддом”, “Ямашева” и “Адоратского, 1а” временно выходят из маршрута.

Остановки “Четаева”, “Лаврентьева”, “Чуйкова”, “7 горбольница”, “Роддом”, “Ямашева” и “Адоратского, 1а” временно выходят из маршрута.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С пятницы, 14 августа, в Казани временно измениться схема движения троллейбуса №1. Он будет курсировать от Горьковского шоссе до проспекта Амирхана с разворотом на пересечении Амирхана и Чистопольской. Остановки “Четаева”, “Лаврентьева”, “Чуйкова”, “7 горбольница”, “Роддом”, “Ямашева” и “Адоратского, 1а” временно выходят из маршрута.

Это связано с проведением аварийных работ на участке проспекта Амирхана, сообщает Комитет по транспорту. Когда троллейбус вернется к старому маршруту пока неизвестно.