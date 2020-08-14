В Казани мужчина утонул во время дождя, отправившись купаться в озере

На месте происшествия установлены аншлаги о запрете купания Фото: МЧС Татарстана

Во время проливного дождя, который шел с утра 13 августа, на озере Комсомольской в казанском поселке Дербышки утонул мужчина. Неподалеку от места, где произошла трагедия, дежурили спасатели ОСВОД, но мужчина залез в воду на противоположном от пляжа месте, на другом берегу.

Очевидцы рассказали, что неизвестный искупался и уже выходил из воды, упал в воду. Спасатели обнаружили его тело на глубине одного метра от поверхности воды.

Личность неизвестного устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

- На озере Комсомольское имеется место отдыха вблизи водного объекта,

оборудовано для купания, - сообщили в МЧС Татарстана. - Аншлаги о запрете купания установлены.