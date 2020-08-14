В Ульяновске простятся с начальником ФСБ Ульяновской области

В Ульяновске прощаются с руководителем ФСБ региона Фото: Из материалов пресс-службы

Руководитель регионального подразделения ФСБ России по Ульяновской области Игорь Игоревич Щучкин скоропостижно скончался 12 августа. Сегодня, 14 августа, в "Доме офицеров" по адресу Ульяновск, улица Спасская, дом 17 с 10.00 и до 12.00 состоится прощание с ним.

СПРАВКА "КП"

Щучкин Игорь Игоревич родился в сентябре 1971 года. До своего 49-летия он не дожил несколько недель. В органы госбезопасности он пришел в 1994 году. Начинал службу с должности оперуполномоченного, и благодаря своим личным качествам и опыту работы, высокому профессионализму дослужился до должности руководителя одного из ведущих оперативных подразделений УФСБ.

За годы, отданные службе, Игорь Игоревич успел зарекомендовать себя как отличный профессионал, грамотный и добросовестный сотрудник, инициативный оперативник, требовательный к себе и подчиненным руководитель, требовательный и компетентный наставник для молодых сотрудников органов госбезопасности.

Был неоднократно награжден медалями ФСБ России «За отличие в военной службе» 3 степеней, неоднократно поощрялся Директором ФСБ России.