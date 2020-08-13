Хоккеист Данис Зарипов подарил Рустаму Минниханову клюшку и щит Капитана Татарстана

Фото: @tatarstan_official

Игрок казанской хоккейной команды “Ак Барс” Данис Зарипов подарил президенту Татарстана символы Капитана республики - именную клюшку и щит в форме эчпочмака.

- В прошлом году в "Ак Барсе" появился новый герой – Капитан Татарстан. Но я исполняю его роль только на льду, - заметил спортсмен. - А в жизни настоящий Капитан Татарстан – это вы, Рустам Нургалиевич. Все видят, как развивается республика под вашим руководством. В Татарстане созданы лучшие условия для спорта и здорового образа жизни.

Произошло это в среду, 12 августа, на встрече с Миннихановым, как с кандидатом на должность главы республики. Напомним, что выборы состояться 13 сентября.