С начала года клещи покусали 473 детей из Ульяновской области

Инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в области зарегистрировано не было. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года клещи покусали 1 586 жителей Ульяновской области, 473 из которых - дети до 14 лет. Большинство случаев были зафиксированы в Ульяновске (1 067). Остальные - в Ульяновском (58), Барышском (56), Мелекесском (56), Вешкаймском (50), Инзенском (41), Чердаклинском (36), Базарносызганском (31), Старомайнском (31), Майнском (27), Сенгилеевском (23), Цильнском (20) районах и Новоульяновске (23). Такие цифры называют в региональном Роспотребнадзоре.

Заметим, что инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в области зарегистрировано не было.