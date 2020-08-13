Метро в Казани станет беспилотным

Фото: мэрия Казани.

В Доме Правительства РТ обсудили вопросы модернизации подвижного состава казанского метрополитена, возможности запуска беспилотного движения.

С презентацией об организации беспилотного движения в метро Казани выступил управляющий директор АО «Трансмашхолдинг» Андрей Романчиков. Так, беспилотное движение в метро способствует развитию малолюдных энергоэффективных технологий, ориентировано на пассажира, управление осуществляется по радиоканалу.

Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил идею перевода Казанского метрополитена на беспилотную систему.

- Это привлекательная идея. Автоматизация процессов обеспечивает более надежную работу. Можно объединить наши усилия по разработке и внедрению беспилотного движения, - отметил Минниханов.

Президент республики поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса. Так, в рабочую группу войдут представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, МУП «Метроэлектротранс», Исполкома Казани и «Трансмашхолдинга».