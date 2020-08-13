В Ульяновске спасатели сняли с крыши подростка

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Подросток из Ульяновска залез на кровлю двухэтажного дома на улице Крымова за мячом, но спуститься самостоятельно не мог. Тогда его приятель позвонил в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели установили трехколенную лестницу и, используя альпинистское снаряжения для страховки, сняли 14-летнего мальчика с крыши.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Ребенок не пострадал. С ним уже провели разъяснительную беседу, сообщают в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

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