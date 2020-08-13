Медцентр Иннополиса начал реабилитацию людей, которые переболели коронавирусом

Пациенты направляются на реабилитацию по определенным показаниям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинский центр Иннополиса при казанской горбольнице №7 начал реабилитацию людей, которые переболели коронавирусом и пневмонией. Лечение включает в себя консультацию врача, оздоровительную физкультуру, дыхательную гимнастику, медицинский массаж и физиотерапию. Все процедуры проводятся в рамках программы госгарантий по полису ОМС.

- Пациенты направляются на амбулаторную медицинскую реабилитацию по определенным показаниям, утвержденным в клинических рекомендациях. Через 14 дней после выписки из стационара, с первого этапа оказания помощи, врачи рекомендуют пациентам обратиться к участковому терапевту по месту жительства, - отмечают в Минздраве Татарстана.