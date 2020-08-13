В Татарстане врачи удалили беременной пациентке опухоль, сохранив ребенка

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

Врачи республиканской клинической больницы (РКБ) в Татарстане провели сложную операцию. Они удалили доброкачественную опухоль беременной женщине, сохранив при этом ребенка.

Жительница Балтасинского района жаловалась на сильные боли в животе. Снимок МРТ показал врачам новообразование диаметров 12 сантиметров на яичнике женщины. Опухоль, которая была похожа ни кисту, давила на плод и угрожала не только ребенку, но и его маме.

- Врачам предстояло решить – удастся ли удалить опухоль, сохранив беременность. Еще одним осложняющим фактором было то, что после операции женщина должна будет обходиться без обезболивающих, которые противопоказаны беременным, - отмечают в пресс-службе Минздрава республики.

После консилиума врачи хирургии №2 РКБ прооперировали пациентку. Беременность удалось сохранить, но вместе с опухолью женщине пришлось удалить и один яичник. Новообразование состояло из жировой ткани и волос.

Спустя день пациентка уже могла самостоятельно ходить, а скоро и вовсе была вписана из больницы.