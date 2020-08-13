Движение по проспекту Ибрагимова и улице Тэцевской в Казани временно ограничено

Один участок будет закрыт до 17 августа, другой - до 24 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани для движения частично будут закрыты пр.Ибрагимова и ул.Тэцевская. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

С 14 до 17 августа частично будет закрыта проезжая часть на проспекте Ибрагимова, в районе пересечения с улицей Воровского в районе дома №15а.

Также с 21 по 24 августа для движения будет закрыта улица Тэцевская, в районе базы «Рубин».