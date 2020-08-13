В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

Фото: pixabay.com

В Чувашии подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом человека. Так, число летальных случаев там выросло до 66. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели 151 442 теста на COVID-19. Они выявили 7 179 зараженных граждан, 35 из которых были обнаружены накануне. На данный момент 4 745 больных выздоровели.

По последним данным местного Минздрава, большинство инфицированных - жители Чебоксар (3 119 человек). Остальные из Новочебоксарска (356), Чебоксарского района (346), Ядринского района (317), Комсомольского района (211), Канаша (210), Канашского района (200), Моргаушского района (196), Шумерля (194), Алатыря (191), Красночетайского района (170), Батыревского района (169), Цивильского района (165), Урмарского района (137), Порецкого района (130), Алатырского района (127), Вурнарского района (124), Шемуршинского района (12), Янтиковского района (115), Аликовского района (109), Ибресинского района (88), Яльчикского района (85), Мариинско-Посадского района (79), Козловского района (54) и Красноармейского района (45).