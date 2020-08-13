В Ульяновске спасатели могли людям, которые застряли в салоне автомобиля

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Житель Ульяновска с женой сидели в автомобиле, который припарковали на обочине дороги на проспекте Нариманова. В какой-то момент на крышу иномарки упало дерево. Выбраться из салона самостоятельно супруги не могли и вызвали на помощь спасателей.

На место произошедшего прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы. Бензопилой они распилили упавшее дело и вызволили горожан из автомобиля.

- К счастью, женщина и мужчина не пострадали, повреждение получила машина, - отмечают в пресс-службе МЧС Ульяновской области.