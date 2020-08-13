В Татарстане друзьям не удалось откачать утонувшего парня

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Трагедией завершилась 12 августа встреча приятелей на базе отдыха «Радуга» в Тукаевском районе республики. Молодые люди выпивали на берегу Камы, и один из них - 27-летний, решил переплыть залив. Купаться в этом месте запрещено, о чем сообщают установленные аншлаги.

Но на запреты мужчина не обратил внимания и бросился в воду. Отплыв от берега примерно на 70 метров, парень скрылся под водой. Друзья бросились на помощь и сумели отыскать его на глубине двух метров. Они вытащили его на берег. Пока одни вызывали "скорую помощь" на место происшествия, другие пытались откачать друга - делали ему искусственное дыхание. Но предпринятые ими реанимационные мероприятия не помогли. Не сумели помочь и приехавшие медики, им осталось только констатировать смерть.