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В Татарстане тепловоз сошел с рельсов

Во время происшествия пострадавших нет
Ирина ЛесковаИрина ЛесковаИринаЛескова
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло 12 августа в 15.12 на тупиковом пути железнодорожной станции Биклянь Нижнекамского района республики. Там во время маневра произошёл сход без опрокидывания двух колесных пар тепловоза, который двигался без состава. Об этом в ЦУКС МЧС Татарстана сообщил диспетчер Куйбышевской железной дороги.

Обошлось без жертв и пострадавших - тепловоз маневрировал на тупиковом пути. Благодаря этому, задержки движения поездов не произошло.

- Для ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд железнодорожной станции «Бугульма», - сообщили в МЧС Татарстана.

ЧППроисшествия в Татарстане