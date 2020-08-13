В Татарстане тепловоз сошел с рельсов

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло 12 августа в 15.12 на тупиковом пути железнодорожной станции Биклянь Нижнекамского района республики. Там во время маневра произошёл сход без опрокидывания двух колесных пар тепловоза, который двигался без состава. Об этом в ЦУКС МЧС Татарстана сообщил диспетчер Куйбышевской железной дороги.

Обошлось без жертв и пострадавших - тепловоз маневрировал на тупиковом пути. Благодаря этому, задержки движения поездов не произошло.

- Для ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд железнодорожной станции «Бугульма», - сообщили в МЧС Татарстана.