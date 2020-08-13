В Татарстане во время аварии иномарки и грузовика "Соболь" погиб человек

То, что осталось от иномарки. Фото пресс-службы Набережночелнинского отделения пропаганды безопасности дорожного движения МВД Татарстана Фото: МВД по РТ

Страшная авария произошла 12 августа в Набережных Челнах. Там столкнулись иномарка "Хёндэ Солярис" и грузовик "ГАЗ Соболь". В результате столкновения смертельные травмы получил 35-летний водитель иномарки. Он погиб на месте происшествия.

"ГАЗ Соболь" после аварии. Фото пресс-службы Набережночелнинского отделения пропаганды безопасности дорожного движения МВД Татарстана Фото: МВД по РТ

Во время разбора дорожно-транспортного происшествия выяснилось, что 69-летний водитель "Соболя" предусмотрительно не занял необходимого положения на полосе, чтобы совершить маневр поворота, и в его автомобиль на полном ходу врезалась легковушка. После столкновения "Хёндэ" заехала на бордюрный камень и врезалась в столб. Водитель получил травмы и вскоре скончался.