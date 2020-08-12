В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, скончался уже 51 больной COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане выявили еще два летальных случая коронавируса. Новыми жертвами инфекции стали женщины в возрасте 51-го года и 75-ти лет из Казани и Нижнекамска соответственно.

Жительница Казани была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. В ходе лабораторного исследования у нее подтвердился коронавирус.

Эти диагнозы осложнялись рядом хронических заболеваний. Женщина скончалась 15 июня. Смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности.

Жительница Нижнекамска была доставлена в НЦРМБ с признаками двухсторонней полисегментарной очаговой вирусной пневмонии. Позже у нее выявили COVID-19. Состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний. Пациентка скончалась 31 июня.

Так, по данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, в Татарстане скончался уже 51 зараженный. В то же время федеральный оперштаб говорит лишь о 28 случаях смерти.