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В Набережных Челнах в детсаду на 5-летнего мальчика упал шкаф

Ребенок получил компрессионный перелом двух грудных позвонков
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Мальчик пострадал в результате падения шкафа в детсаде

Мальчик пострадал в результате падения шкафа в детсаде

Фото: Из материалов пресс-службы

В одном из детсадов Набережных Челнов на пятилетнего мальчика упал шкафчик из раздевалки. Ребенок получил травму, но сотрудники детсада скрыли это и от родителей, и от Управления дошкольного образования автограда. Мальчик пожаловался на плохое самочувствие родителям, а те привезли его в больницу. Медики поставили ребенку предварительный диагноз "компрессионный перелом двух грудных позвонков".

Травмированием детсадовца заинтересовались в прокуратуре. Во время проверки выяснились причины падения шкафа - неисправность креплений. Остальная мебель в раздевалке также не была закреплена.

- Должностные лица детсада вовремя не выявили и не исправили неисправности, - рассказали в прокуратуре Татарстана. - По данному факту прокуратура потребовала возбудить в отношении ответственных сотрудников детсада уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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