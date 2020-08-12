В Набережных Челнах в детсаду на 5-летнего мальчика упал шкаф

Мальчик пострадал в результате падения шкафа в детсаде Фото: Из материалов пресс-службы

В одном из детсадов Набережных Челнов на пятилетнего мальчика упал шкафчик из раздевалки. Ребенок получил травму, но сотрудники детсада скрыли это и от родителей, и от Управления дошкольного образования автограда. Мальчик пожаловался на плохое самочувствие родителям, а те привезли его в больницу. Медики поставили ребенку предварительный диагноз "компрессионный перелом двух грудных позвонков".

Травмированием детсадовца заинтересовались в прокуратуре. Во время проверки выяснились причины падения шкафа - неисправность креплений. Остальная мебель в раздевалке также не была закреплена.

- Должностные лица детсада вовремя не выявили и не исправили неисправности, - рассказали в прокуратуре Татарстана. - По данному факту прокуратура потребовала возбудить в отношении ответственных сотрудников детсада уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".