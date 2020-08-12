В Татарстане спасли 72-летную пенсионерку, упавшую в реку

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пенсионерка вместе со своей дочерью 12 августа в 11.20 шла по берегу реки Степной Зай в Альметьевске. Внезапно она оступилась, скатилась вниз по крутому обрыву и упала в воду. 72-летнюю женщину начало относить сильным течением, ее дочь самостоятельно помочь ей не могла - берег был обрывист, росло много кустов, затрудняющих доступ к воде.

На вызов по телефону "112" откликнулись спасатели ПСО МЧС Татарстана. Они были на месте уже через шесть минут, и во время осмотра береговой линии в 300 метрах от места происшествия обнаружили пенсионерку. Ее несло течением в 10 метрах от берега. Выше по течению находились другие спасатели, которые сразу выдвинулись на помощь. Они на лодке добрались до тонущей женщины и вытащили ее из воды бессознания.

- Еë удалось "откачать" и передать на берег для осмотра медикам, - сообщили в МЧС Татарстана. - Позже ее госпитализировали в ЦРБ Альметьевск в состоянии шока.