Челны парламента будут определяться по итогам конкурса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани создадут Молодежный парламент, который будет представлять интересы молодых людей в органах местного самоуправления. За это сегодня, 12 августа, проголосовали депутаты Казгордумы.

В состав парламента войдут 25 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Они будут определяться по итогам конкурса, положения которого будет утверждаться Гордумой. Заседания молодых людей будут проходить не менее четырех раз в год.

Кроме всего прочего, члены собрания будут создавать условия для социализации и эффективной самореализации молодежи города, освоения навыков законотворческой деятельности и участия в движении российского молодежного парламентаризма.