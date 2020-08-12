В Казани разыскали водителя "Мерседеса", катавшегося с перевернутыми госномерами

Вот такую фотографию разместили в соцсетях Фото: соцсети

Долго пытался понять, из какой страны прибыла иномарка "Мерседес", стоявшая на светофоре перед его автомобилем, житель столицы Татарстана - госзнак был совершенно незнакомым. Только спустя время он понял, что автомобиль зарегистрирован в Татарстане, просто водитель установил его в перевернутом виде, сделав не читаемым для камер фото-видеофиксации.

Фотографию "иномарки-невидимки", размещенную в соцсетях, увидели сотрудники Госавтоинспекции Казани. Они не только быстро "прочитали" госномер, но и отыскали владельца автомобиля. Его пригласили зайти в ГИБДД Казани, где предъявили фото нарушения.

- Свою вину водитель признал, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Ему выписали административный штраф на сумму пять тысяч рублей за "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков".