Житель Казани насмерть сбил ребенка в Свердловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области

Во вторник, 11 августа, на улице Ватутина в Первоуральске произошла смертельная авария. Там около 14 часов грузовик “Вольво” наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по “зебре” с велосипедом, который вел рядом. Как позже выяснилось, до дома ребенку оставалось всего несколько метров.

Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области

За рулем автомобиля находился 56-летний житель Казани, который приехал в Свердловскую область по работе. Прибывшим на место трагедии автоинспекторам мужчина объяснил, что ехал по навигатору, а ребенка на пешеходном переходе не заметил. Водительский стаж казанца - 37 лет. За это время он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД: в 2016 и 2019 году.

- В ходе проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. В рамках проведения расследования будут проведены различные экспертизы, составлены административные материалы в отношении водителя за нарушение Правил дорожного движения – за въезд на участок дороги, где движение грузовых автомобилей запрещено, а также за непредоставление преимущества в движении пешеходу, - отмечают в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.