Ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

На конец недели синоптики прогнозируют в основном облачную погоду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Конец рабочей недели в Татарстане будет облачным, дождливым и ветреным. Столбики термометров ночью будут колебаться от +9 до +15 градусов, днем - от +14 до +20. Об этом жителей республики заранее предупреждает местный Гидрометцентр.

Так, в четверг, 13 августа, в регионе облачно с пояснениями. Ночью от +10 до +15, на западе небольшой и умеренный дождь. Днем - от +15 до +10 и дождь, а в отдельный районах еще и гроза. Ветер 4-9 м/с, но при грозе может усилиться до 18 м/с.

В пятницу, 14 августа, также до дождь, местами гроза. Ветер умеренный, но местами его порывы будут от 15 до 18 м/с. Ночью столбики термометров будут опускать до +9 градусов, днем - подниматься до +19. То же ждет татарстанцев и в субботу, 15 августа.