Сняла деньги со всех счетов и оформила крупный кредит: Жительница Казани потеряла три миллиона рублей. поверив мошенникам

Женщина лишилась всех своих сбережений. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

56-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников и перевела им более трех миллионов рублей и несколько тысяч долларов.

История началась еще 3 августа женщине позвонила некая Анастасия Козлова, представившаяся сотрудником службы безопасности одного из банков. Она сообщила, что в личном кабинете потерпевшей пытались произвести несанкционированные операции, и предложила для сохранности денег перевести их на резервный счет. Потерпевшая через мобильный банк попыталась совершить перевод, но из-за того, что она не смогла все правильно сделать, ее личный кабинет был заблокирован.

На следующий день, 4 августа, женщина поехала в отделение банка, в котором сняла 460 тысяч рублей и перевела их на счет, который продиктовала мошенница. После этого злоумышленница уточнила про наличие вкладов в других банках. Жительница Казани призналась, что у нее хранятся денежные средства еще в двух банках. Лжесотрудница банка сообщила, что передаст информацию сотрудникам службы безопасности указанных учреждений.

Позже потерпевшей поступил телефонный звонок. Звонившая представилась Ольгой Литвиенко, сотрудником службы безопасности банка, в котором у потерпевшей имелись вклады в размере 100 тысяч рублей и 460 тысяч рублей, а также счет, на котором хранилось более 2 тысячи долларов США. В ходе разговора сотрудница банка пояснила, что мошенники пытаются списать денежные средства. Чтобы этого не произошло, ей необходимо снять их и перевести на резервные счета.

После снятия денежных средств женщина на кассе перевела 100 тысяч рублей. В отделении банка ей сказали, что остальные вклады выдать не могут, так как в кассе нет такой суммы.

На следующий день, 5 августа, потерпевшей снова позвонила мошенница, назвавшаяся Ольгой Литвиенко, и пояснила, что ей необходимо перевести на резервные счета оставшиеся денежные средства. Женщина в отделении банка перевела оставшиеся сбережения.

В тот же день на сотовый телефон поступил еще один звонок. Женщина представилась сотрудником службы безопасности другого банка, в котором у потерпевшей также имелись вклады. В ходе разговора она пояснила, что со счета совершаются несанкционированные операции по списанию ее денежных средств и необходимо заблокировать банковскую карту. После этого потерпевшая продиктовала номер банковской карты и код с оборотной стороны. Затем она сообщила коды, которые приходили на ее сотовый телефон.

Вечером 5 августа потерпевшей на сотовый телефон поступил телефонный звонок от Анастасии Козловой, той самой, которая звонила еще 3 августа. Мошенница пояснила, что некие злоумышленники оформили на ее имя кредит на сумму 1 миллион рублей и заявка находится на рассмотрении. Женщине необходимо поехать в отделение банка и оформить кредит на получение денежных средств. В учреждении жительницу Казани попросили донести справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки для получения потребительского кредита.

На следующий день женщина отвезла необходимые документы и получила потребительский кредит на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того, она сняла со своего второго вклада наличные денежные средства в размере 544 тысяч рублей и перевела их на неизвестные счета. Затем Анастасия Козлова сообщила, что они установили личность сотрудника, который распространял банковскую информацию, и в ближайшее время она сможет получить свои денежные средства.

7 августа жительница Казани обратилась во все отделения банков по поводу получения своих денежных средств. Однако сотрудники банка ей сообщили, что не владеют такой информацией и что она стала жертвой мошенников. Таким образом, в период с 3 по 7 августа она перевела неизвестным более 3 миллиона рублей и 2123 доллара.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о произошедшем. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Пока разыскать звонивших аферисток не удалось.