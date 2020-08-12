Режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до 6 сентября

Сейчас регион находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим повышенной готовности в Марий Эл продлен до 6 сентября. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев на заседании местного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Так, в регионе будет продолжать действовать масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах и транспорте.

Сейчас Марий Эл находится на третьем этапе снятия ограничений. Там разрешены занятия спортом на улице и пешие прогулки.В регионе уже возобновили работу гостиницы, санатории, пансионаты, магазины, предприятия сферы услуг и ряд образовательных учреждений. Пока с ограничениями функционируют фитнес-центры и летние кафе.

По данным на среду, 12 августа, в республике выявили 3 947 случаев коронавируса. На данный момент выздоровел 3 461 зараженный, скончались - 36. В стационарах республики лечатся 276 человек. У 272 из них пневмония, а у 102 - еще и COVID-19. В тяжелом состоянии находится 81 пациент, в состоянии средней степени тяжести - 194. Трое больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 133 - нуждаются в кислородной поддержке.