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Общество

Канализационный коллектор в Волжске восстановят за 8 миллионов рублей

Ранее на одном из его участков произошла авария
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Деньги на проведение работ выделены из резервного фонда Правительства Марий Эл.

Деньги на проведение работ выделены из резервного фонда Правительства Марий Эл.

Фото: Валерий РОМАНОВ

Аварийно-восстановительные работы самотечного канализационного коллектора в Волжске потребуют 8,2 миллиона рублей. Постановление о выделении этих денег из резервного фонда Правительства Марий Эл подписал глава республики Александр Евстифеев.

Речь идет о канализационном коллекторе проложенном по улице Чапаева, который служит для транспортировки стоков микрорайона “Центральный”. Ранее из строя вышел его участок между колодцем К-1 и приемной камерой канализационной насосной станции КНС-4. Там обвалился грунт из-за чего стоки перестали проходить по коллектору.