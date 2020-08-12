В Ульяновске молодой водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по “зебре”

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Во вторник, 11 августа, у дома №34 на улице Минаева в Ульяновске произошла смертельная авария. В 14.25 автомобиль “Ваз 217030” сбил пешехода, которая, предварительно, переходила дорогу по “зебре”. От полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте

За рулем отечественной легковушки находился трезвый 22-летний молодой человек. Водительское удостоверение он получил менее года назад, отмечают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.

В соседнем Димитровграде в это же время автомобиль «Газ 3302» сбил 28-летнего велосипедиста. Авария произошла у дома №95 на улице Победы.

По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть дороги. После наезда он был госпитализирован.