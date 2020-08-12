Фото: pixabay.com

В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом человек. Число летальных случаев инфекции там выросло до 65. Об этом в среду, 12 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели более 150 тысяч тестов на коронавирус и выявили 7 144 случая заражения им. На данный момент выздоровели 4 573 инфицированных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Чувашии показал тяжело больного коронавирусом пациента

Медики заметили, что в некоторых случаях зараженным не помогает даже искусственная вентиляция легких (подробности)