В Чебоксарах столкнулись "Мерседес" и "десятка", пострадали три человека

С места происшествия. Фото предоставлено проектом "Город грехов" Фото: Из материалов пресс-службы

Страшная авария произошла вчера, 11 августа, в 21.00 на проспекте Тракторостроителей в столице Чувашии. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110 завершал на желтый сигнал светофора маневр поворота на перекрестке, выезжая на улицу Баумана, когда в него на полном ходу врезался легковой "Мерседес".

Травмы различной степени тяжести получили три пассажира "десятки". Они госпитализированы, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.

Момент столкновения запечатлели городские камеры видеонаблюдения. Судя по записи, водитель иномарки летел по проспекту, и пытался проехать перекресток на "желтый" сигнал светофора, не обращая внимание на то, что "десятка" уже совершает маневр.

- Оба водителя в момент ДТП были трезвы, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.