В Чувашии появится ситуационный центр главы республики

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В Чувашии собираются создать ситуационный центр главы республики. Так, в там планируют создать единую платформу для решения задач управления регионом и планирования его развития.

Центр будет состоять из программно-технического комплекса, информационно-аналитической системы и системы защиты информации. Проект позволить проводить мониторинг различных сфер жизнедеятельности региона, прогнозировать социально-экономические процессы, оценивать ход реализации госпрограмм, визуализировать данные и формировать интеллектуальные отчеты.

Работа ситуационного центра будет построена на синхронизации данных всех информационных систем, используемых органами власти Чувашской Республики, в единой точке.

- На этой неделе специалисты будут изучать деятельность органов исполнительной власти Чувашии. В частности, они выяснят, какие задачи и функции министерств и ведомств требуется автоматизировать, какие региональные информационные системы уже используются в работе, какие отчетные документы регулярно формируются. Кроме того, рассмотрят вопросы создания защищенных каналов связи в ситуационном центре, функционирования центра обработки данных, подведения инженерных коммуникаций, - заметили в Мицифрпроме республики.

Заметим. что проект должен быть реализован в несколько этапов в течение ближайших трех лет.