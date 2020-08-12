В Казани в подвале старинного дома утонул мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Трагический несчастный случай произошел вечером 11 августа в Вахитовском районе столицы Татарстана. 43-летний мужчина спустился в подвал старинного особняка в доме №38 по улице Каюма Насыри, но подвал оказался полностью заполнен водой. Пока по неизвестным причинам потерпевший упал в воду и утонул.

На место выехали сотрудники ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Они при помощи водолазного оборудования сумели из подвала, затопленного на всю 2,5 метровую высоту, извлечь тело погибшего и передать его правоохранительным органам.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.