ВТБ: «Велобайк» запускает прокат в Нижнем Новгороде

18 августа в Нижнем Новгороде открывается сеть городского велопроката «Велобайк». В первом сезоне нижегородцам будет доступна аренда 200 велосипедов на 20 станциях. Из них 16 будут размещены в нагорной части Нижнего Новгорода, четыре - в заречной. При составлении карты маршрутов, в первую очередь, учитывались транспортная ситуация на дорогах, рельеф местности, локация главных достопримечательностей города и знаковых мест.

«ВТБ расширяет географию присутствия проекта в регионах. Нижний Новгород станет третьим городом России, где мы запускаем «Велобайк». Надеюсь, что проект не только даст возможность значительной части нижегородцев воспользоваться удобным и экологичным видом транспорта, отлично зарекомендовавшим себя в крупнейших городах мира, но и улучшит транспортную инфраструктуру Нижнего Новгорода», - подчеркнул Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

«Сейчас готовимся к запуску проекта. Надеюсь, нижегородцам и гостям города он будет интересен и окажется востребованным как среди взрослых, так и среди детей. Станции проката в основном находятся в историческом центре города, благодаря чему можно составить для себя маршрут, который охватит практически все основные достопримечательности. Создание такой системы особенно актуально в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Рассчитываем, что в следующем году количество станций и велосипедов увеличится», - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

В Нижнем Новгороде будет эксплуатироваться эргономичная антивандальная модель велосипеда, специально разработанная для городских поездок, а сама система проката будет аналогична успешно реализованным проектам в Москве и Мурманске.

Все услуги по аренде будут полностью автоматизированы. Чтобы совершить велопрогулку клиенту будет необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на сайте и приобрести доступ на сутки, месяц или сезон. Все поездки до 30 минут включены в стоимость доступа. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По ее окончании необходимо вернуть велосипед на свободную парковочную стойку станции «Велобайка».

«Безопасность движения вне зависимости от цели поездки мы считаем одним из важнейших аспектов услуги проката. Техническое обслуживание и санитарная обработка велосипедов будут проводиться на ежедневной основе. Также для пользователей «Велобайка» будет работать круглосуточная служба поддержки, в которую можно обратиться по любому вопросу. Станции проката размещены так, чтобы пользователи смогли осуществить поездку по удобному для них маршруту с учетом подготовки велосипедиста и комфортной дальности поездки», - отметил Максим Акимов, президент компании «Велобайк».

Напомним, в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта общественного велопроката в регионе.

Справка:

Проект общественного проката «Велобайк» работает в Москве c 2013 года и является одним из крупнейших в мире по количеству транспортных средств. «Велобайк» реализуется банком ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По количеству доступных для аренды велосипедов московский велопрокат стал одним из самых масштабных в мире. В 2020 году "Велобайк" начал работу в регионах: в июле он заработал в Мурманске, в августе - в Нижнем Новгороде.