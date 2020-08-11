У "Барса" и "Нефтяника" в ВХЛ стало на трех соперников меньше

Фото: ВХЛ.

Ряды второй по силе хоккейной лиги России редеют. Так, вслед за узбекистанским "Хумо", который объявил о снятии с турнира еще пару месяцев назад, ряды ВХЛ покидают три представителя Казахстана. "Сарыарка", "Торпедо" и "Номад" в предстоящем сезоне будут выступать в чемпионате своей страны.

- Данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ, - отметили в пресс-службе ВХЛ.

Таким образом, на данный момент в лиге осталось 29 команд. 27 из них российские, также в ВХЛ пока остаются два клуба из Китая. Татарстан в ВХЛ представляют две команды - казанский "Барс" и "Нефтяник" из Альметьевска. В минувшем сезоне обе татарстанские команды дошли до стадии 1/4 финала и могли продолжить борьбу за трофей. если бы чемпионат не приостановили из-за коронавируса.