В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

С начала пандемии в республике скончались уже 49 инфицированных COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 11 августа, в Татарстане подтвердилось еще два летальных случая коронавируса. Новыми жертвами инфекции стали 65-летняя жительница Набережных Челнов и 50-летняя жительница Альметьевского района.

Первая была госпитализирована в БСМП с дыхательной недостаточностью. В ходе обследования врачи диагностировали женщине COVID-19. Ее состояние ухудшалось на фоне осложнений онкологического заболевания. 19 июля пациентка скончалась.

Вторая была доставлена во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД с внебольничной двухсторонней пневмонией 16 июля. Вместе с тем у нее был выявлен коронавирус.

- В анамнезе имелось хроническое заболевание эндокринной системы. Смерть наступила 9 августа, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в республике скончались уже 49 инфицированных. Заразились же 5 930 человек.