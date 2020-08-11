Квартиры комфорт-класса, школа и станция метро: Как будет выглядеть новый район Казани "Седьмое небо"

Казанцам обещают комфортные условия для жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первым лицам Татарстана и Казани представили архитектурную концепцию строительства жилого района «Седьмое небо» в Советском районе столицы республики.

О застройке территории рассказал руководитель проекта, представитель архитектурного бюро «ОСА» Алексей Шалаев. На площади в 27,7 гектаров предполагается комплексное строительство 44 зданий различной этажности – как жилых, так и офисно-торговых помещений, сообщил он. Жилое строительство будет включать в себя порядка 4,7 тысяч квартир комфорт-класса. Кроме того, предусмотрено возведение социальной инфраструктуры – школы и детсадов.

Территория района обеспечена транспортной доступностью, в том числе рядом будет расположена станция метро. В эксплуатацию здания будут вводиться поэтапно с 2023 по 2027 годы.