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Небольшой дождь и до 2 градусов тепла: Прогноз погоды вКазани на 12 августа

Ночью температура воздуха не поднимется выше 13 градусов выше нуля
Владимир КрупскийВладимир КрупскийВладимирКрупский
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Дожди ожидаются на всей территории Татарстана.

Дожди ожидаются на всей территории Татарстана.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

12 августа в Казани несколько ухудшится погода. Так, в частности, после нескольких дней без осадков, на территорию столицы Татарстана вернутся дожди. В целом же прогнозируется переменная облачность, днем в среду пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха сегодня ночью составит 11-13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22 градусов выше нуля.

По республике также ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь, днем в отдельных районах с грозой. Ветер северный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе до 18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Днем - до 24 градусов со знаком "плюс".