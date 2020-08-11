Татарстанцев зовут присоединиться к "Всемирной акции ношения масок"

Акция акцией, но масочный режим в Татарстане никто не отменял.

Татарстан присоединился к акции «Всемирная неделя ношения масок». Она продлится до 14 августа и объединит людей по всему миру. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Акция запущена в соцсетях. Чтобы ее поддержать, необходимо выложить фотографию в маске в соцсети Insragram с хэштегом #всемирнаянеделямасок.

- Акция продлится до 14 августа и объединяет людей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Заражение коронавирусной инфекцией проходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, во время кашля. Маска задерживает распространение вируса, — сказала Авдонина.

Спикер также напомнила, что в Татарстане продолжает действовать масочный режим, в частности ношение масок и перчаток обязательно в общественном транспорте и магазинах.