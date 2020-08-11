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"Рубин" купил полузащитника "Ростова"

Александр Зуев провел минувший сезон в казанском клубе на правах аренды, а теперь перебрался в Татарстан на постоянной основе
Владимир КрупскийВладимир КрупскийВладимирКрупский
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Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" подписал полноценный контракт сроком на четыре года с 24-летним футболистом Александром Зуевым.

Игрок начинал свою профессиональную карьеру в московском "Спартаке", как атакующий полузащитник. На аналогичной позиции он выступал и в "Ростове". В "Рубин" он перебрался в сентябре 2019 года. Казанский клуб арендовал игрока до конца сезона. По началу Зуев и в "Рубине" действовал ближе к атаке, но после прихода Леонида Слуцкого на тренерский мостик переквалифицировался в защитника. Всего в минувшем сезоне на счету Зуева 17 матчей в футболке "Рубина".