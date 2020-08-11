В Ульяновске посреди ночи загорелось здание, в котором делают уголь

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Ночью в понедельник, 10 августа, на улице Шоферов в Ульяновске загорелось одноэтажное здание, в котором производят древесный уголь. Когда в 22.45 на место прибыли пожарные, строение горело уже по всех площади.

С огнем боролись 39 человек и 12 единиц техники. В 23.58 пожар был локализован. Спустя полчаса - в 00.28 - пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а в 1.11 - полностью потушить здание.

- Причина пожара устанавливается. Пострадавших, погибших нет, - сообщают в пресс-службе МЧС региона.