В Татарстане на стройке частного дома с высоты упал мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Несчастный случай произошел 10 августа, во вторник, в 11.15 в деревне Орёл Лаишевского района республики. На улице Тукая проходит строительство частного дома, и во время возведения третьего этажа рабочий упал с балки на железнобетонные перекрытия второго этажа. Он получил травмы различной степени тяжести, но госпитализировать сразу его не удавалось - сначала его необходимо было спустить вниз на жестких носилках.

Приехавшие спасатели и сотрудники МЧС Татарстана аккуратно спустили вниз пострадавшего и передали медикам. Он доставлен в больницу.