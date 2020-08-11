Волга станет чище!

Продолжаются работы по строительству современных очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология» и регионального чувашского проекта «Оздоровление Волги».

Продолжаются работы по строительству современных очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология» и регионального чувашского проекта «Оздоровление Волги». Очистные строят вместо старого пруда-накопителя, расположенного со стороны 30-й автодороги. Как изменится экологическая нагрузка на Волгу, какие новые очистные сооружения планируется построить еще, рассказал директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов в ходе еженедельной планерки администрации города Чебоксар.

- В старый пруд-накопитель стекают дождевые, и талые, и поливомоечные стоки с дорог. Поэтому важно обеспечить их надлежащую очистку перед сливом в Волгу, - объяснил Олег Белов. - Старое оборудование справляться с такой нагрузкой уже не могло. Новые очистные сооружения смогут обрабатывать до 400 литров стоков в секунду.

Стоимость этого проекта - 242 млн рублей. Предполагается, что работы по контракту будут завершены в ноябре этого года.

Это лишь часть масштабной реновации системы очистных сооружений близ Чебоксар. За последние несколько лет на территории города были возведены 10 ливневых очистных сооружений. Еще восемь планируется построить до 2025 года.

Так, в нынешнем году начнется строительство очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1, -2». Работы планируют завершить к августу 2021 года, стоимость их - 42 млн рублей. Также в 2020-м начнут замену труб на территории Чебоксарского залива и рядом с Красной площадью. Замена обойдется бюджету в 65 млн рублей.

Кроме того, своей очереди ждет строительство очистных сооружений в микрорайоне «Грязевая стрелка», на улице Якимовская, в микрорайоне Новый город, в районе Марпосадского шоссе, парке «Лакреевский лес».

Отдельным вопросом на повестке планерки стали ливневые канализации на городских дорогах. По сведениям Олега Белова, сейчас из 211 километров чебоксарских автодорог ливневки присутствуют лишь на 160 километрах. Таким образом, требуется построить ливневые стоки на 51 километре дорог.

- Если при реконструкции одной дороги предусматривать строительство ливневой канализации, стоимость работ возрастает более чем в 3 раза, - заметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. По словам Ладыкова, задача администрации города - подготовить качественную ПСД, получить положительное заключение экспертизы, привлечь федеральное финансирование и построить эти объекты.

- Надеюсь при помощи руководства республики, поддержке правительства региона нам удастся реализовать все проекты. Они важны для горожан, и особенно для автолюбителей. После реализации всех мероприятий сброс неочищенных стоков уменьшится ориентировочно на 20 млн куб. м в год, - заявил глава.