Будут ли праздновать День города в Чебоксарах?

Фото: мэрия Чебоксар

Любимый праздник жителей Чебоксар - День города обычно празднуется в третье воскресенье августа. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией его, конечно, нельзя будет провести в обычном режиме - с массовыми гуляньями, концертами и прочим. Чувашия пока находится на втором этапе снятия ограничений, который не позволяет проводить мероприятия с большим количеством людей.

Однако администрация города решила не отказываться от праздника - День города впервые будет проведен в новом формате. Большая часть события перенесется в онлайн-пространство.

Большая часть праздничных мероприятий перенесется в онлайн-пространство.

Не вживую, так онлайн!

Все желающие горожане могут стать активными участниками празднования - администрация Чебоксар подготовила для них разнообразные акции, в которых можно принять участие, не нарушая режим социального дистанцирования. Например, акция «Поздравь свой город» приглашает чебоксарцев записать видеопоздравление. Пожелания любимому городу можно записать на видеокамеру или даже телефон, а потом разместить в соцсетях с хештегом #ПерлеЧебоксары.

У каждого жителя города есть, как правило, свои дорогие сердцу места, и это не обязательно известные всем достопримечательности. У кого-то где-то было первое свидание, выпускной, встречи с друзьями. Для кого-то зарубкой в душе стали улицы, где когда-то гулял с живыми еще родителями. Акция «Мосты времени» поможет вспомнить такие места и поделиться эмоциями с земляками. Для этого нужно лишь отыскать старую фотографию памятного места и сделать фото на той же точке сейчас, спустя много лет.

Красиво поздравить родной город можно также участвуя в смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство территории. Это традиционный ежегодный конкурс ко Дню города. И сегодня желающим присоединиться к нему не мешает даже эпидемиологическая ситуация. Администрация города уже приняла к рассмотрению 41 заявку. Победителей ожидают денежные премии. Призовой фонд составляет 350 000 рублей.

Еще доступнее для каждого чебоксарца конкурс «Цветущие Чебоксары». Для участия в нем достаточно украсить свой балкон или окно в праздничной тематике. Самых творческих и активных наградят подарками от администрации.

Какой праздник без набережной залива?

И все-таки некоторая часть праздничных мероприятий придется и на открытые пространства города. Так, например, на свежем воздухе пройдут несколько спортивных событий - любительский заплыв через Волгу, велоквест «Чебоксары - город каждого из нас», экскурсия с элементами квеста «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Все они будут проводиться с соблюдением социальной дистанции, без допущения большого скопления людей.

С 11 по 16 августа на региональном телевидении и в соцсетях будут транслироваться множество мероприятий, посвященных Дню города Чебоксары. А в праздничный день на Национальном телевидении Чувашии и телеканале ЮТВ повторят праздничный концерт, посвященный 550-летнему юбилею города Чебоксары, который с размахом праздновался в прошлом году.

- Ограничения по коронавирусу внесли коррективы в массовые мероприятия. Теперь вовлекаем горожан в онлайн-акции: фотоконкурсы, экскурсии, интеллектуальные игры и другие проекты. Повторим трансляцию праздничного концерта, посвященного 550-летнему юбилею Чебоксар, - подытожил еженедельную планерку глава администрации Алексей Ладыков. - Праздничное настроение создадим благоустроенными и оформленными территориями: в районах города сдаются новые дворовые площадки, общественные пространства, дорожные объекты. Готовим флаговые конструкции, баннеры и творческие выставки.

Подробный план праздничных мероприятий смотрите здесь.