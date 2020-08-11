12 августа в Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду

Горожан просят заранее запастись водой. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В среду, 12 августа, ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды. Все дело в работах по подключению водопровода.

Так, с 9.00 12 августа до 6.00 13 августа воды не будет в доме №53/2 на улице Вишневского, домах №№ 2/53, 4/2, 5, 5а и 8 на улице Амирхана Еники, доме №11 на улице Рабочей Молодежи, а также всех домах на улице Заслонова. Кроме того, отключение коснется школы №98.

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.